(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu, Akyurt ilçelerinde seçim bürosu açılışlarına katıldı (1)

(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu, Akyurt ilçelerinde seçim bürosu açılışlarına katıldı (1)

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