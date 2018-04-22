(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi tek adama teslim etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanabileceklerini söyleyerek, "Demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak zorundayız. Haziran'da bir düğün, bayram havası içerisinde sandığa gidelim. Türkiye'yi tek adama teslim etmeyin" dedi. Mersin'in Silifke ilçesi Gökbelen Yaylası kırsalında gerçekleştirilen Yörük Çalıştayı'nın ilk programını basına kapalı olarak gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, ardından giydiği Yörük kıyafetiyle kurulan platforma çıkıp kalabalığa seslendi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Şimdi adamın birisi kalkmış, asker elbiseleri giyiyor, 'Başkomutanım' diye ortalıkta geziyor. Sen neler yaptın da başkomutan oldun? Bugün başkomutan olarak ortalıkta gezen zat, devletin kozmik odasını, sırlarını bir terör örgütüne açtırmışsa, vermişse, bizim kitabımızda o kişiye 'vatan haini' denir. Devletin sırlarını terör örgütüne teslim edeceksin, 'Beni kandırdılar' diyeceksin, itiraf edeceksin, sonra da asker elbisesi diktirip, ortalıkta komutan gibi gezeceksin. Bu millet, namuslu insanlar, dürüst insanlar, vatanseverler bunu yemez" dedi. AFRİN'E GİDENLER, BU MİLLETİN ASKERLERİ Afrin'e giden askerlerin bu milletin askerleri olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Sen kalkacaksın hem çocuklarını askere göndermeyeceksin, korkacaksın Afrin'den, afra tafra yapacaksın. Yemezler. 'ÖSO kahramandır, Kuvayi Milliyeci'dir' diyeceksin. ÖSO'yu Kuvayi Milliyecilik ile bir araya getirmek, Kuvayi Milliye'yi tanımamaktır. Mücadele eden Yörükler, vatanı korumak için para mı, maaş mı aldılar? İnsanda biraz utanma, ar, edep olur. Kuvayi Milliyeciler bir lokmayla, hırkayla, kadını, erkeğiyle mücadele etti. 5 kuruş beklentileri olmadı. Parayla asker tutuyorsun, lejyoner. Kuvayi Milliye'den bahsedeceksen, oğlunu askere göndereceksin önce, kaçırmayacaksın. Kendine asker elbisesi diktireceksin, sabah Rusya'nın, öğlen Amerika'nın yanında olacaksın. Mustafa Kemal'in böyle bir dış politikası mı vardı?" 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanabileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak zorundayız. Haziran'da bir düğün, bayram havası içerisinde sandığa gidelim. Bize düşen görev, Mustafa Kemal'in vasiyetini yerine getirmek. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak. Türkiye'yi tek adama teslim etmeyin. Tek adama teslim edilen bir Osmanlı İmparatorluğu, bir talimatla bütün gemiler geldi ve başkent işgal edildi. Atatürk hiçbir zaman tek adam olmadı, ömür boyu başkomutanlık yetkisi istemedi. 15 yılda yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödenen para, 150 milyar dolar. Çiftçiye, emekçiye vermediler, onlara verdiler. Sık sık 'Ey Kılıçdaroğlu' diyorsun. 'Ey Kılıçdaroğlu, 150 milyar dolar yalandır' de. Diyemiyor. Yakayı tefeciye kaptırmışsınız demektir. Hükümetin yakası tefeciye kaptırılmış durumda. Ülkeyi tefecilerden kurtarmak bizim görevimiz."

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×