(Görüntülü Haber) Hüda-Par Lideri Yapıcıoğlu: Karamollaoğlu ile görüşeceğiz

HÜR Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Kürt meselesine adil çözüm çağrısı' konulu basın toplantısı sonrası, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Erken seçim kararını, 'Baskın seçim' olarak değerlendiren Yapıcıoğlu, "Biz 'Şu partiyle, bu partiyle itifak yaparız veya yapmayız' demedik. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile önümüzdeki hafta Ankara'daki genel merkezimizde bir görüşme yapacağız" dedi. Diyarbakır Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin, uzun zamandan beri siyaset ve basın gündeminde olmamasına rağmen halen çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. Şu anda ülkenin gündemindeki birçok meselenin de bu sorunla doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti: "Kürt meselesinin çözümünün, diğer sorunlarımızın çözümüne de katkısı olacaktır. Kürtler, Türklerin Anadolu'ya gelişinden binlerce yıl öncesinden bu topraklarda toplu olarak yaşamaktaydı. Müslüman Türk kardeşleri ile tarihsel birliktelikleri tarihin akışını değiştirmiştir. 1071'de Malazgirt'teki birliktelik ile Anadolu'nun fetih kapıları açıldı. 1514'teki beraberlik ile diğer İslam kavimlerinin önemli bir kısmının birlikteliğine giden yol açıldı. 1915'teki birliktelik ile Çanakkale Boğazı ve Anadolu'nun kapıları Batılı emperyalistlere kapatıldı. Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarındandır. Yüz yıllarca diğer Müslüman kavimlerle birlikte kardeşçe yaşayan Kürtler, ulus devlet fikrinin revaç bulmasından sonra sorun olarak algılanmış, kimlikleri ve varlıkları inkar edilmiştir. Daha sonra varlıkları kabul edilip meseleye çözüm arayışları olmuşsa da sorun doğru isimlendirilmediği için doğru reçeteler uygulanamamış, doğru usuller kullanılmadığı için çözülemeyen sorun derinleşerek uluslararası bir nitelik kazanmış ve bu nedenle çözümü gittikçe daha karmaşık ve zor hale gelmiştir. Başarısız denemeler sonucunda yöntemin ve yaklaşımın düzeltilmesi gerekirken sorunun varlığı yeniden inkar edilmeye veya yapılması gereken her şeyin yapıldığı ve sorunun çözüme kavuştuğu iddia edilmeye başlanmıştır. Mesele bitmemiştir, devam ediyor. Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır." 'KÜRT MESELESİNDE ÇÖZÜMÜN TAM ZAMANIDIR' Kürt meselesinin, şiddet ve terör, kısmen de ekonomik geri kalmışlık sorunu olmadığını savunan Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şöyle konuştu: "Devlete göre, Kürt meselesi bir şiddet, terör ve kısmen ekonomik geri kalmışlık meselesidir, dış mihrakların tahrik ve kışkırtmasıyla ülkenin başına bela açılmasıdır. Hakikatte ise hukuku olmayan ve bu nedenle sözde kalan kardeşliğin tahakkuk edememesidir. Adaletten sapma, ortak paydaları yok sayma suretiyle birliğin bozulmasıdır. İsimlendirmeyi, teşhisi yanlış yapanın sorunu çözmesi mümkün değildir. Kürt kavmi İslam ümmetinin asli unsurlarındandır. Yaşadığı coğrafyada ümmet coğrafyasının merkezidir. Meselenin çözümsüz kalması bütün bölgeyi olumsuz olarak etkileyecektir. Adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır. Müslümanların sorunu araçsallaştırması mümkün değildir; meselenin çözümünü araması inançlarının kendilerine yüklediği bir yükümlülüktür. Kürtlerin yaşadığı Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletleri sorunu birbirlerinin aleyhine kullanma hesapları yapmamalı, çözümü için birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Çözümün tam zamanıdır. Yasal düzenlemeler, AB istediği için veya birileri silah bırakacak diye değil; milletimiz hakkına kavuşsun, haksızlıklar ve huzursuzluklar son bulsun, kardeşlik yeniden tesis edilsin ve adalet yerini bulsun diye yapılmalıdır." Yapıcıoğlu, meselenin çözümsüz kalmasının sonucunun emperyalist müdahalelere açık hale gelmiş huzursuz bir coğrafya, heba olan nesiller ve kaynaklar ile ekonomik çöküntü olduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, "Çözüm için ulus devlet paradigmasının terki, Kürtlerin de asli kurucu halk olarak kimliklerinin anayasal olarak tanınması, temel haklar konusunda şartsız adımlar atılması gereklidir. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ayrıcalık ve ayrımcılıklara son verilmelidir. Dil üzerindeki baskılar son bulmalıdır. Herkese anadilinde eğitim hakkı tanınmalı ve Kürtçenin de resmi dil olabilmesinin yolu açılmalıdır" dedi. İTTİFAK SORULARINA YANIT VERDİ Konuşmasının ardından erken seçimle ilgili nasıl bir yol haritası izleyecekleri yönündeki bir soruya ise Yapıcıoğlu, şöyle yanıt verdi: "Hüda-Par, seçimden seçime çalışan bir parti değil. Sürekli sahada olan, vatandaşlarla bire bir diyalog içerisinde olan ve seçime hazır olan bir partidir. YSK, Ocak ayı içerisinde seçime girebilecek partileri açıkladı. Sonra birkaç ilave yaptı. Bu partilerin arasında Hüda-Par yok. Aslında partimizin seçime katılacak yeterliliği vardır. Bugün öğleden sonra başkanlık divanını toplayacağım ve YSK'ya itirazda bulanacağız. YSK'nın bu yanlışlığı düzeltmesi için mürcaatta bulunacağız. Bize göre seçime katılma yeterliliğimiz vardır, YSK'nın bu yanlışlığı düzeltmesini ümit ediyoruz." HDP ile ittifaka girip girmeyecekleri, ittifak için herhangi bir parti ile görüşme yapıp yapmadıkları yönündeki soruları yanıtlayan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Daha önce ittifakların seçimlere uzun zaman olduğu gerekçesiyle konuşulmasını doğru bulmuyorduk, halen de bulmuyoruz. Seçimler beklenmedik kadar erken öne alındı. Normal seçim takvimi, YSK'ya göre 90 günlük bir süre gerekiyordu. Dün yapılan açıklamada 66 gün önce seçimin yapılacağı duyuruldu. İtifakların konuşulması artık erkendir demeyeceğiz. Kapımız çalındı ama bu çalmalar itifak şeklinde değerlendirilebilecek şekilde değildi. Daha çok ittifak teklifini yoklama diyebileceğimiz kapı çalmalardı. 6 gün sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile genel merkezimizde bir görüşme yapacağız. Görüşme yaptıktan sonra görüşmeyle ilgili basına ve kamuoyuna açıklama yapacağız. Prensipte 'şu veya bu partiye kapımız kapalıdır' şeklinde demedik. Şu anda itifakı konuşmak erkendir demiştik. Bize itifak teklifi de yok demiştik. 'Şu partiyle ittifak yaparız, yada şu partiyle ittifak yapmayız' diye bir şey demiyoruz. Başkanlık divanımızla bugün öğleden sonra yapacağımız toplantı sonrası bu konular netleşecek."

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