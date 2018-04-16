(Görüntülü Haber) Erdoğan Birçok Batı Ülkesi Bu İşe Benzin Döküyor (aktüel görüntü 2)

(Görüntülü Haber) Erdoğan Birçok Batı Ülkesi Bu İşe Benzin Döküyor (aktüel görüntü 2)

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