(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapılan Operasyonu Doğru Buluyoruz (6)

(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapılan Operasyonu Doğru Buluyoruz (6)

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