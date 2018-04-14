(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapılan Operasyonu Doğru Buluyoruz (1)

(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapılan Operasyonu Doğru Buluyoruz (1)

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