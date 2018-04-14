(Görüntülü Haber)Cumhurbaskanı Erdogan, Ak Parti Avcılar İlçe Kongresinde Konuştu-2

(Görüntülü Haber)Cumhurbaskanı Erdogan, Ak Parti Avcılar İlçe Kongresinde Konuştu-2

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