(Görüntülü Haber) CHP Lideri Kılıçdaroğlu Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda konuştu-4

(Görüntülü Haber) CHP Lideri Kılıçdaroğlu Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda konuştu-4

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