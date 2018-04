(Görüntülü Haber) CHP'li Ekici CHP erken seçime hazır

Eyyüp BURUN GAZİANTEP,()CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, CHP'nin erken seçime her zaman hazır olduğunu söyledi. CHP Milletvekili Akif Ekici, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret etti. GGC toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette GGC Başkanı İbrahim Ay ve Akif Ekici, basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP Milletvekili Akif Ekici, ülkenin eğitim ve ekonomi açısından çok kötü durumda olduğunu savundu. Hükümetin, ülkeyi yönetemediğini öne süren Ekici, erken seçim olması halinde CHP'nin hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu Eğitim anlamında neredeyiz Ekonomik anlamda neredeyiz Bunu Türkiye'de görmeyen yoktur. Evet, doğrudur erken seçim olmalıdır. Çünkü hükmedemeyen bir hükümet ile karşı karşıyayız. Hükümet hükmedemiyor, yönetemiyor, kontrol edemiyor. Yani belli oldu ki bu sene içerisinde bir erken seçim olacak. Sayın Bahçeli de bunun zaten her zaman sözcülüğünü yapmıştır. Ecevit döneminden beri 2000 yılından beri bu tür daralmalar olduğunda, sorunlar olduğunda Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yapmıştır. Dünde böyle bir açıklama yaptı. Şuna inanmıyorum yani kesinlikle, bu kendi kendine oturdu 'Hadi böyle bir açıklama yapayım' dememiştir. Bu söyletilmiştir ve bu gerçekleştirilecektir. Tabi ki hükmedemeyen bir hükümetin gitmesini biz de istiyoruz. Biz erken seçime varız CHP olarak, örgütlerimiz olarak kadromuz olarak biz her zaman hazırız. Yarın da deseler hazırız, 6 ay sonra deseler de hazırız. GGC Başkanı İbrahim Ay ise yerel medyanın sorunlarından bahsederek siyasilerden destek istedi. Ay, yerel gazetelerin resmi ilanlarla ayakta durabildiğini ve her geçen gün yeni bir zorlukla karşılaşıldığını ifade ederek şunları söylediYerel gazetelerimiz tüm Türkiye'de olduğu gibi gün geçtikçe eriyor. Devletten resmi ilan alan yerel gazetelerimiz sürekli yeni sorunlarla karşılaşıyor. Gazeteler, Basın İlan Kurumu'nun çıkardığı yeni kurallarla zor duruma düşüyor. Resmi ilan gelirleri her geçen gün düşüyor. Yine dönüp baktığımızda bugün Gaziantep'te 6 yerel televizyonumuz var bunların 2'si uyduda. RTÜK payı olsun, uydu kiraları olsun bugün bu televizyonlar bu paraları ödeyemeyecek durumda. Herşey dolara bağlı. Bugün bir uydu frekansının kirası 22 bin dolar. Dolar almış başını gidiyor. Yerel bir gazetenin kağıdı, boyası, kalıbı hepsi dövizle giriyor. Bunlarda yüzde 40 dolayında bir artış söz konusu. Bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması lazım. Yerel basın kan kaybediyor, eriyor. Birilerinin bununla ilgilenmesi lazım, biz buradan tüm siyasilerimizi milletvekillerimizi, bakanlarımızı bizlerin sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye davet ediyorum. Seçimden, seçime hatırlanmak istemiyoruz.