(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Ankara il gençlik kolları 5. olağan kongresi'nde konuştu (2)

(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Ankara il gençlik kolları 5. olağan kongresi'nde konuştu (2)

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