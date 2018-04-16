(Görüntülü Haber)AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi

(Görüntülü Haber)AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi

YORUM EKLE
Gönder