(Görüntülü Haber)AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi 2

(Görüntülü Haber)AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi 2

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