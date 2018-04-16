(Görüntülü Haber) Adıyaman'da CHP'lilerden oturma eylemi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla partililerin katıldığı oturma eylemi düzenlendi. Demokrasi Parkı önünde, öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganı attı. Eyleme CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler ve partililer katıldı. Anayasa değişikliği referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan İlçe Başkanı Çavuş, "Ülkemizi 'tek adam rejimi'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe 'mühürsüz seçim' olarak geçen 16 Nisan referandumu üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" dedi. Basın açıklamasının ardından partililer, oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.