(Görüntülü) Feyzioğlu: Sandığın üzerine toz konsaydı, sonucun meşruiyetini tartışıyor olurduk

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, seçim günü binlerce avukatın sandık güvenliğini sağlamak için görev yaptığını belirterek, "Eğer seçim günü sandığın üzerine toz konsaydı, açık söyleyeyim bugün hepimiz seçim sonucunun meşruiyetini tartışıyor olurduk. O sebeple, yemeyip içmeyip, tam bir huzur ortamına seçim sonrasından kavuşacağımızı hayal ederken, avukatlara ve barolara sataşanlar Türkiye'nin ve Türk milletini huzurunu istemeyenlerdir" dedi.



TBB tarafından düzenlenen 'Ülkelerarası ilişkilerin gelişmesinde avukatların ve baroların rolü' konulu konferans için Kastamonu'ya gelen TBB ve TÜRK-AV Başkanı Metin Feyzioğlu panel sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim günü itibarıyla binlerce avukat meslektaşının sandık güvenliğini sağlamak için görev yaptığını belirten TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bir seçim süreci, bir de seçim gününü yaşadık. Seçim günü itibarıyla binlerce avukat meslektaşımız, barolarımız sandığın güvenliğini sağlamak için görev yaptılar. Bugün hepimizin, tüm siyasi partilerin ve tüm vatandaşlarımızın teşekkür etmesi gereken bir davranış sergilediler. Çok açık söylüyorum: Sandık, demokrasinin vazgeçilmezidir. Sandık olmadan demokrasi olmaz. Sandık tek başına demokrasiyi sağlamaz belki, sandık olmadan demokrasi olmaz. Eğer seçim günü sandığın üzerine toz konsaydı, açık söyleyeyim bugün hepimiz seçim sonucunun meşruiyetini tartışıyor olurduk. O sebeple, yemeyip içmeyip, tam bir huzur ortamına seçim sonrasından kavuşacağımızı hayal ederken, avukatlara ve barolara sataşanlar Türkiye'nin ve Türk milletini huzurunu istemeyenlerdir" diye konuştu.



'DEMOKRASİYE EN BÜYÜK HİZMETİ YAPTIK'



"Biz, sandığın güvenliğini korumakla ve vatandaşlarımızın sandığa itibarının ve itimadının devamını sağlamakla demokrasiye en büyük hizmeti yaptığımıza inanıyorum, hiçbir siyasi parti gözetmeksizin" ifadelerini kullanan Feyzioğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye Barolar Birliği olarak biz, binlerce meslektaşımızı sandık güvenliği, sandık hukuku konusunda eğittik. Meslektaşlarımız dilediklerinde; her siyasi partiden AKP'den, CHP'den, MHP'den, İYİ Parti'den, HDP'den, Vatan Parti'nden hiç fark etmez, görev almış olabilirler, bizimle hiçbir siyasi partinin organik bağı yoktur, önemli olan sandığa sahip çıkılmasıdır. Türk milleti, el ele avukatlarıyla birlikte bunu başarmıştır. Bir daha söylüyorum; seçimlerden sonra birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam etmemiz gerekir. Polemikler sadece küçük ve sığ siyasi menfaatlere hizmet eder. Türk milletinin ve vatanının üstün menfaatine hizmet etmez."



'DEVLETİN YANINDA OLMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'



Daha önce kuvvetler ayrılığı noktasındaki eleştiri ve sıkıntılarını dile getirdiklerini hatırlatan Feyzioğlu, şunları söyledi:



"Ben, gerekli düzeltmelerin yapılacağına inanmak istiyorum. Türk milleti sağduyulu bir millettir ve kendi içinden çıkardığı yöneticileri de bir noktada sağduyulu davranmaya ikna eder. Ben, kuvvetler ayrılığının sağlanmasının zorunlu olduğunu söylüyorum. Bu çerçevede yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının mutlak olarak sağlanması sadece biz avukatların değil, sadece hakim ve savcıların değil 81 milyon vatandaşımızın da ortak isteğidir. Bu isteğin gereğini, ben eminim ki Türkiye'yi yönetenler ve yönetmeye talip olanlar el birliği ile yerine getireceklerdir. Buna inanıyorum çünkü 81 milyonluk bir ülke, coğrafi anlamda bu kadar çalkantılı bir bölgede istikrar adası gibi duran ve durmak zorunda olan bir ülkenin yargısı güvenilir olamazsa, geleceği güvenceye alamaz. Biz, güvenilir bir yargıya doğru mutlaka yol almak zorundayız ve adalet paydasında buluşmak zorundayız. Aksi takdirde savcıların, mahkemelerin her işlemi toplumun bir kısmı tarafından güvensizlikle karşılanır. Soruşturma açsa toplumun yarısı 'Niye açtın?' der; soruşturmayı kapatsa diğer yarısı 'Neden kapattın?' der. Mahkumiyet kararı ver ise toplumun yarısı tribünden 'yuh' der, diğer yarısı alkışlar. Böyle sürdürülemez bu. Yargının işlemlerine güvenmek zorundayız ki yol yürüyebilelim. Bunun için de sistemi güvenilir kılmamız lazım. Biz Türkiye Barolar Birliği olarak, her konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyeceğiz. Açık söyleyeyim; son nefesimize kadar da bunu yapmaya kararlıyız."





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