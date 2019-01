(Görüntülü) Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. İsim vermeden bazı eski bakan, milletvekili ve belediye başkanlarını eleştiren Erdoğan, "Siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği vardır. Hasbilik ideal olanıdır. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Onlar, yol ve dava arkadaşı olmadılar. Yolda bıraktılar. Yola çıktık milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler" dedi. Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Erdoğan, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Az önce Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım ve kuvvet komutanlarım ile Afrin’in birinci yıl dönümü nedeniyle oradan bağlantı kurup görüşme yaptık. Bu görüşmede oradaki bütün general, subay, astsubay ve uzman çavuşlara seslendim. Biz onlarla Afrin’de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Bizi bölemeyeceksiniz. Bizi parçalayamayacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler" diye konuştu.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.20'de uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş karşıladı. Erdoğan, buradan belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının yapılacağı Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'na geçti.'BİZİM BİLDİKLERİMİZ, SİZİN BİLMEDİKLERİNİZ VAR'Salon dışındaki partililere seslenen Erdoğan, Ordu'da yeninden bir dirilişi ortaya koyacaklarını belirterek, kente 21,5 katrilyon yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Bugün Ordu'nun aday tanıtımı için buradayız. Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda 'GBT' denilen güvenlik soruşturmalarını, gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceliyoruz. Tabi dışarıdan benim gönüldaşlarımın, vatandaşlarımın bildikleri var, bilmedikleri var. Bizim bildiklerimiz, sizin bilmedikleriniz var. Onun için de her şeyi tabi kalkıp seslendirerek konuşamayız. Eğer Ordu'da bir şeyler olduysa, bazı şeylere müdahale edildiyse, herhalde bunun sebeplerini de anlıyor olmalısınız. Buralara onun için bu şekilde geldik ve şimdi bu seçimde bizler Ordu'da adeta yeniden bir dirilişi ortaya koymak istiyoruz. Bu yeniden dirilişle Ordu'yu daha farklı bir yerlere taşımak istiyoruz" dedi.'ORDU'DA BİR BAŞKA COŞKU VAR'Tezahürat ve alkışlar eşliğinde salona giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada partililere seslendi. Erdoğan, "Ordu'da bir başka coşku var. Bu coşku ve heyecanı inşallah 31 Mart'a hep birlikte taşıyacağız. Ordu demek, eski Türkçe'de şehir demektir. Hem de önemli şehir, öncü şehir demektir. Hamd olsun Ordu bugün bölgemizin ve ülkemizin iftihar kaynağı şehirlerinden biri olarak yoluna devam etmektedir. Selçuklu'dan beri medeniyetimizin bayraktarlığını yapan bu şehir, maalesef asırlarca yangınların, hastalıkların, depremlerin, gördüğünüz gibi sık sık toprak kaymaları, bunların pençesinden kurtulamamıştır. Buna rağmen verdiği büyük mücadeleler sonunda, her seferinde yeniden ayağa kalkan Ordu, işte bu günlere gelmiştir" diye konuştu.'DURMAK YOK YOLA DEVAM' DİYORUZOrdu'ya özgü türkü dizelerini de okuyup, aday tanıtım toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi:"Durmak yok yola devam, diyoruz. Ordumuz, kadim tarihi, coşkulu denizi, biri diğerinden güzel yaylaları, derileri ile her bakımdan çok büyük potansiyele sahip bir şehrimizdir. Boztepe'den Ordu'ya bakıp da bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ne diyor Ordu türküsünde; ben bu yaylalara yayla mı derim, üstünde duman başı da bölüm, kar olmayınca, niderim bu dünyayı yar olmayınca. Ordu'daki kardeşlerimiz, dostlarımız, yoldaşlarımız olmayınca biz bu dünyayı nidelim. Siyasi hayatımız boyunca özellikle de AK Parti kurulduğu günden beri girdiğimiz her mücadelede hamd olsun Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve Ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Ordu'nun, bu seçimlerde de seçimini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yan yana kullanacağını inanıyorum. AK Parti kadroları bu seçimlerde Ordu'da daha çok çalışacak ve inşallah bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklardır. Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yüceltecek, hep birlikte yükseğe taşıyacağız"'BAKAN OLDULAR AMA TRENDEN İNDİLER'Çıktıkları siyasi yolda isim vermeden bazı eski bakan, milletvekili ile belediye başkanlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hâkim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler. Onlarla da yol yürüyemedik. Onlar, yol ve dava arkadaşı olmadılar. Yolda bıraktılar. Bunları sizler zaten gayet iyi biliyorsunuz, kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler, binemeyecekler. Onun için zaman zaman 'benim istediğim niye yok, benim istediğimi niye yapmıyorsunuz?', ne olur bu tür şeyler olmasın. Hasbi olalım evelallah, davayı iktidara taşıyalım, nefsimizi değil. Eğer nefsimizi iktidara taşıma mücadelesi verirsek yaya kalırız. Onun için nefsi ne kadar ayaklarımızın altına alırsak, hedefe o kadar çabuk ulaşırız. Gençler anladınız mı ne demek istediği mi?" ifadelerinde bulundu.'ELİMİZDEKİ TOPRAKLARA DA GÖZ DİKMEYE KALKIYORLAR'Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Afrin harekatının 1'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Afrin’in bugün 1’inci yıl dönümü. Afrin’de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Az önce Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım ve kuvvet komutanlarım ile Afrin’in birinci yıl dönümü nedeniyle oradan bağlantı kurup görüşme yaptık. Bu görüşmede oradaki bütün general, subay, astsubay ve uzman çavuşlara seslendim. Buradan yine sesleniyorum. Biz onlarla Afrin’de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus’ta, El-Bab’ta, Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu ama anneler babalar; biz biliyoruz ki bizim dinimizde şahadetin durumu çok farklı. Allah’ımız buyuruyor ki; ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.’ Onlar bizi görüyorlar. Bizler, o şehitlerimizle bugünlere geldik. O şehitlerimizle 20 milyon kilometrekarelik vatan topraklarından 780 bin metre kareye geldik. Nereden, nereye. Çanakkale olmasaydı, 780 bin kilometre kare de olmazdı. Kurtuluş Savaşı olmasa bu da olmazdı. Şimdi elimizdeki topraklara da göz dikmeye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz. Bizi parçalayamayacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. Onun için dik duracağız. Mesele ne Suriye, ne de Irak meselesidir. Doğu Akdeniz veya Ege meselesi değil. Doğrudan doğruya Türkiye meselesi, Türk meselesi olduğunu Ordulu kardeşlerim çok iyi biliyor."'KİMSE AK PARTİ İLE HİZMET KONUSUNDA YARIŞMIYOR'Hizmet yarışında kimsenin AK Parti ile yarışamadığını kaydeden ve CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'na eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Dikkat ederseniz kimse AK Parti ile hizmet konusunda yarışmıyor. Kimse 'AK Parti 288 bin derslik yaptı, 607 bin öğretmen atadı, sadece bu yıl 166 milyon kitabı öğrencilere ücretsiz dağıttı, 130 yeni üniversite açtı, ‘biz daha fazlasını yapacağız’ demiyor. Kimse 'AK Parti, bin 282 yeni hastane açtı, 136 bin yeni yatak hizmeti aldı, 250 bin sağlık çalışanını işe başlattı, 5 bin ambulansı hizmete soktu, dünyanın en ileri genel sağlık sigortası sistemini geliştirdi, biz daha fazlasını yapacağız’ demiyor. Bay Kemal SSK’nın genel müdürüyken hastanelerin durumu neydi? Bak biz şu kadar hastane yaptık, hala yapıyoruz. Şu kadar doktor atadık, hala atıyoruz. Bay Kemal ne yaptı? Oradan bahsedin. Biz ilaç kuyruklarında ne çileler çektiğimizi gayet iyi biliyoruz. Bunu şu anda gençler bilmez ama anneleri bilir. O kuyruklarda ne çileler çektiklerini bilir. Röntgen için 7- 8 ay sonraya gün verildiğini bilirler. Bugün öyle bir şey yok. Hastanelerimizde artık MR’lar, tomografiler var. Bunlarla beraber artık bize insan olduğumuzu AK Parti İktidarı gösterdi."'KOLTUĞU BIRAKAMIYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetleri sürecinde ülke ve bölgeye yapılan yatırımları sıralayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu hizmetler AK Parti ile oldu. Bay Kemal bundan haberin var mı? Ordumuzu modernize ettik. 'Biz daha iyisini hedefliyoruz' diyemiyor. Kimse 'AK Parti milli gelirimizi 236 milyar dolardan, 851 milyar dolara çıkardı, ülkemizi yılda ortalama yüzde 5,8 büyüttü, ihracatımızı 36 milyar dolardan, 168 milyar doların üzerine yükseltti, kamu borç stokunun milli gelire oranını yüzde 60’tan yüzde 9’a düşürdü' diyemiyor. Bay Kemal haberin var mı? 'Biz ekonomide daha iyi neticeler alacağız' diyemiyor. Koltuğu bırakamıyor, 9 seçim kaybetti, hala koltuğu bırakamıyor. Batı'da böyle bir şey olmaz. Biz millete hizmetkar olmanın derdineyiz, onlar millete hakaret etmenin, tahkir etmenin, aşağılamanın ve tehdit etmenin çabası içinde. Biz akız, onlar kara. Fark işte bu kadar açıktır, bu kadar ortadadır. Biz milletle yürüyoruz, sizlerle yürüyoruz. Onlar terör örgütlerinin yandaşlarıyla, ülkemize diz çöktürmek için her yola başvuranlarla birlikte yol yürüyor. İşte Avrupa’ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlamentosu’nda elinde terör örgütü, YPG’nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle gidiyor, o da yan yana poz veriyor. Bay Kemal söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."'MİLLETİMİZLE HİÇBİR ZAMAN İNATLAŞMADIK'AK Parti'nin milletin partisi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın, 2053 ve 2071 vizyonlarına sahip kılmanın çabası içerisindeyiz. Onlar yeniden tek parti devrine, koalisyon yıllarına döneminin özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Ordu ile birlikte 81 ildeki vatandaşlarımızın tamamı da işte bunları görüyor, değerlendiriyor, kararını veriyor. AK Parti’nin eksikleri, hataları yok mu? Elbette var, ama bizim diğerlerinden farkımız, bunların muhasebesini her kademedeki bütün eksiklerimizi arıyoruz, tarıyoruz ve bunları gidermenin gayretine giriyoruz. Hemen tedbirlerimizi alıyoruz. Biz bugüne kadar milletimizle hiçbir zaman inatlaşmadık. Millete rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Siz isteyeceksiniz, emredeceksiniz, talep edeceksiniz, biz yapacağız. Siz istikamet göstereceksiniz, hedef tayin edeceksiniz, biz yürüyeceğiz. Siz mücadelemize destek vereceksiniz, biz gerekirse canımız pahasına yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, isterse dünyanın en büyük güçleri çıksın, yeter ki milletimiz bizimle birlikte olsun. Allah’ın izniyle hepsini de tepeler geçeriz, hiç endişeniz olmasın. Bu milletin tarihini bilmeyenler, bu milletin geçmişini ve gücünü bilmeyenler teneke tıngırtısıyla bizi yıldıracaklarını, terörist artıklarıyla teslim alacaklarını sanıyorlar. Onlara yanıldıklarını defalarca gösterdik" diyerek konuşmasını tamamladı.2 İLÇE MHP'YE BIRAKILDIErdoğan konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı'nın Ordu belediye başkan adaylarını açıkladı. İki ilçe MHP'ye bırakıldı. AK Parti Ordu adayları şöyle:"Akkuş: İsa Demirci, Altınordu: Aşkın Tören, Aybastı: Beytullah Geçtan, Çatalpınar: Ahmet Türe, Çaybaşı: Hüseyin Semiz, Fatsa: İbrahim Etem Kibar, Gölköy: Fikri Uludağ, Gülyalı: Talip Şen, Gürgentepe: Yaşar Şahin, Kabadüz: Yener Kaya, Kabataş: Yakup Yılmaz, Korgan: Tuncay Kiraz, Kumru: Yusuf Yalçova, Mesudiye: İsa Gül, Perşembe: Mustafa Tandoğan, Ulubey: İsa Türkcan, Ünye: Hüseyin Tavlı"MHP adayları; İkizce: Osman Kaygı, Çamaş: Mahmut AyparçasıOrdu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski bakan Dr. Hilmi Güler, açıklanmıştı.