(Görüntülü) Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisine seçilen Türkmen milletvekillerini kabul etti

(Görüntülü) Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisine seçilen Türkmen milletvekillerini kabul etti

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