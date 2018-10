(Görüntülü) Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz (3)

'90 GÜNDE TERK EDECEĞİZ, DEDİLER; TERK ETMEDİLER, GEREĞİ YAPILACAK'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte düzenlenen uzman erbaş komandoların mezuniyet töreninin ardından Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası yanındaki Ulu Cami'de cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Isparta'da, toplam 41 kalemde 788 milyon TL'yi aşan projelerin toplu açılış töreninde halka seslenen Erdoğan, kent sakinlerine 24 Haziran seçimlerinde yüze 58,7 oranıyla cumhurbaşkanlığı için verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan, Ispartalılardan, yerel seçimde kenti ilçeleriyle beraber çok daha farklı noktaya taşıyacak kadronun 2019 yılının Mart ayında kurulması için destek istedi.



Kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda güvenlik kuvvetlerinin terör örgütlerine kan kusturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ne demiştik? İnlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edenleri oralarda da bırakmayacağız. Bilhassa bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından ne tür yılgınlık, yenilmişlik duygusu içinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. Şehitlerimiz olmuyor mu? Oluyor. Tabi içimiz kan ağlıyor, eyvallah. Tabi, biz şunu da biliyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler; ancak siz bilemezsiniz. Onun için biz Rabbimizin bu müjdesini de bildiğimiz için diyoruz ki 'Onlar sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu olarak gidiyor'. Onların makamları çok yüce, Rabbim bize de o makamları layık kılsın inşallah. İşte bugün bu adaylarımızı da bugün oralara uğurladık ve bu vatana ihanet edenlere oraları mezar yapıyor. Ne yaptılar? Kanallar açtılar. O kanallara bunları gömdük mü? Gömdük. Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Evet, biz mezarı hazırladık; gelin, defin merasimini yapın. Niye? Çünkü bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz, gideceğiz' dediler. Terk etmediler, gereği yapılacak."



DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ MUHTARLARA UYARI



Bölgede yaşayanların üzerinde artık örgüt baskısının ve zulmünün neredeyse kalmadığını dile getiren Erdoğan, muhtarlara da şöyle seslendi:



"Ama şimdiden bazı muhtarları aramaya başladılar. Tehdit ediyorlar. Bak bir yanlış olursa kendinize yer beğenin, diyorlar. Şimdi Isparta'dan bütün muhtarlara sesleniyorum. Bak eğer geçmişteki gibi bu adamlardan, bu korsanlardan, alçaklardan, katillerden kokarak eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız bu millet size muhtarlık ücreti, maaş ödüyor; hakkını helal etmez. Biz de bunun hesabını size sorarız. Vatandaşlarımız yerine Kandil'deki terör baronlarına hizmet eden belediyelerden akan musluklar da tamamen kesildi. Görevlendirdiğimiz kayyumlar sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kardeşlerimiz uzun yıllar sonra belediyelerde hizmetle yatırımla tanıştı. Daha 2- 3 yıl öncesine kadar bölücü örgütün şehir eşkıyalarının hendek ve çukur zulmüne maruz kalan ilçelerimizde hamdolsun bugün huzur, emniyet, refah, kalkınma var. Bölücü terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için her türlü tedbiri aldık, alacağız. Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesi de belediye imkanlarının şehir eşkıyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz."



ISPARTA'DA 100 KİLO ALTIN, 5 MİLYON DOLAR



FETÖ'nün, emniyet ve yargı içindeki 'ihanet çeteleri' aracılığıyla 'hukuk kılıfı' altında darbeye kalkıştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da FETÖ operasyonlarında 100 kilo altın ve 5 milyon dolar ele geçirildiğini açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:



"Kurdukları tezgahı başlarına geçirdik. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini üzerimize saldılar. Suriye ve Irak'ta yaptığımız hamlelerle katiller ordusunu bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemizi topyekun işgale yeltendiler. Namlulara göğsümüzü siper ederek bu girişimi de püskürttük. 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte FETÖ'cü hainleri ve bu hainleri üzerimize salan ağababalarına unutamayacakları bir ders verdik. Bak Isparta'da 100 kilo altın bulundu. 5 milyon dolar para bulundu. Buradaki bu işi yürüten onların imamları tarafından. Bunların ne olduğunu anlayın, Isparta'ya da böyle girmişler. Burada güvenlik güçlerimiz operasyonunu yaptı. Bu altınları buldu, bu parayı da buldu ve el koydu. Bunlar da işe yaramayınca bu kez ekonomi üzerinden bizi sınamaya, direncimizi test etmeye kalkıştılar. Ancak bu sefer de amaçlarına ulaşamadılar. Piyasamız hamdolsun ilk dalgayı atlattıktan sonra yeniden toparlanmaya başladı. Biz de aldığımız tedbirlerle bu süreci hızlandırdık. Şimdi bir taraftan kamu bütçesine yük oluşturan alanlardaki açıkları kapatıyor diğer taraftan da reel sektörümüzün çarklarının dönmesini hızlandıracak uygulamaları devreye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplininden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz."



'YALAN OLUR DA BÖYLESİ OLUR MU?'



2023 hedeflerine kadar durup, dinlenmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, geçenlerde çıkmış; eline almış bir kağıt paçavra, Meclis'te konuşuyor. İşte Gazi'deki bir hastaneye talimat gitmiş, artık ameliyatlar yapılmayacak. Bunlar ölüleri bile rehin aldılar, hastanelerin morglarına koydular. Bunlar böyle adamlar. Bay Kemal hastanelerde tedavi, ameliyatlar durdu mu, durmadı mı? Gel de Isparta'da şehir hastanesine bak. Yahu yalan olur da böylesi de olur mu? Ya bu ne vicdansızlık? Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyor, vah zavallı vah. Sen bittin, bittin; sen tükendin, yapacağın bir şey yok. Şu yalana bak ya ameliyatlar yasaklanmış. Böyle vicdansızlık olur mu? Biz hastanelerde ilacından, ameliyatından her şeyde seferberlik ilan etmişiz, en ufak tavizimiz yok sen diyorsun ki 'Ameliyatlar durdu'. Yalana bak. Senin SSK genel müdürü olduğun zamanda bir röntgen çektirmek için 8 ay sonraya gün veriliyordu. Bizim hastanelerimizde MR, tomografiye kadar her şeyle hastanelerimiz donatıldı. Ne konuşuyorsun?" dedi.



'SABAH AKŞAM AHKAM KESİYORLAR'



Her dönem vatanperverler olduğu gibi fırsatçılar olduğunu da kaydeden Erdoğan, yerel seçimlere iyi hazırlanacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Sadece Isparta değil tüm Türkiye'de bu CHP'ye hele hele bay Kemal'e haddini farklı bildirmemiz gerekir. Onun için telefon diplomasisini çok iyi çalıştıralım. Bu süreç içinde aynı bay Kemal gibi en ufak bir dalgalanmayı ranta çevirmek için pusuda bekleyen simsarlara rastlanabiliyor. 3 kuruş fazla kazanmak adına ahlakını, erdemini, karakterini tezgaha koyan şahsiyet fukaraları olabiliyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane ederek etiketler üzerinden yapıyor, kimisi Meclis kürsülerinden karamsarlık pompalayarak yapıyor. Bir tarafta gerektiğinde canını veren vatanperver millet var diğer tarafta ülkemizin her meselesini istismar etmeyi alışkanlık haline getiren ana muhalefetimiz var. Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken, Ispartalı kardeşlerimizin deyimiyle memleketin üzerine acı sakız gibi yapışan bir ana muhalefete sahibiz. Sabah akşam ahkam kesiyorlar. Türkiye'nin milli ekonomi hamlesini daha emekleme safhasında boğanlar, sanki başkalarıymış gibi bizim projelerimize dil uzatıyorlar. İçlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine bir de bize utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar. Uyguladıkları politikalarla bu ülkeyi senelerce batılı devletlerin sanayi ve teknoloji çöplüğüne çevirenler bunlardan başkası değildir. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla kalkınma çabalarına ket vuranlar yine bunlardır."



'İPLİKLERİNİ PAZARA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



CHP'nin tarihinde; siyasette baskı ve zulüm, ekonomide ise yokluk, yoksulluk ile kıtlık olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazyağı, un, şeker damgası vardı; nüfus kağıtlarında. Ayrıca karneler de vardı. İnönü zamanında bunları bu ülke yaşadı. Kim o? CHP'nin geçmişteki piri. Bunların tarihinde ekmeğin karneyle dağıtılması, Ümraniye'de çöplüğün patlaması var. Ümraniye'de çöp dağları patladı. 39 kişi öldü bay Kemal, CHP'li belediyeydi o. Ana muhalefet partisi kendi tarihleriyle yüzleşinceye kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Milletimize yaşattıkları zulümlerin, sıkıntıların hesabını sormadan bunların yakasını bırakmayacağız. Türkiye bu dönemden hem siyasi hem ekonomik olarak çok daha güçlü olarak çıkacaktır, bunun müjdesini veriyorum. 2002'nin Kasım'ında Türkiye'nin ekonomisi bitmişti, çökmüştü, kişi başına gelir 3 bin 500 dolardı. Şimdi 10 bin doların üzerinde. Ülkemiz tüm engellemelerine rağmen 2023, 2071 hedeflerine yürümeye devam ediyor" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve protokol üyeleriyle birlikte yatırım bedeli 788 milyon lirayı aşan 41 kalem projenin açılış kurdelesini kesti.