(Görüntülü) Erdoğan Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur-4

(Görüntülü) Erdoğan Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur-4

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