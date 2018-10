(Görüntülü) Erdoğan: Bu mahalli idareler seçimi belki de ana muhalefetin sonu olacaktır 1

Erdoğan: Bu mahalli idareler seçimi belki de ana muhalefetin sonu olacaktır





Hakime TORUN/ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019 seçimlerine değinerek, "Bu mahalli idareler seçimi belki de ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü ana muhalefetin başındaki zat sadece milletin değil, CHP'nin de başına bela. CHP'yi de bundan kurtarmamız lazım. SSK'yı batırdı şimdi de CHP'yi batırmanın gayretinde. Bazen dostlar diyor ki; 'Bununla uğraşmaya gerek yok. Orada kalsın sizin hayrınıza' diyenler var. Adam İngiltere'ye gidiyor, oradaki Türk gençlerine Türkiye'yi şikayet ediyor. Özgürlük, demokrasi yok diyor. Kaybettiğin halde devamlı seçime giriyorsun bundan daha büyük demokrasi olur mu? Bir genç sormuş '11 seçim kaybettiğiniz bundan ders almadınız mı' diye. Onda ders alacak, neyse gerisini söylemiyorum. Yaptığımız, yapacağımız çok şey var. Ama ana muhalefetin de muhalefetin de yaptığı bir şey var mı? Yok biz yapıyoruz. Ne belediyelerde öbür tarafta zaten yoklar. Konuşurken de bol iftira atıyorlar" dedi.









Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda konuştu.



Kadının siyasetteki rolünün önemine vurgu yapan Erdoğan, "Son 17 yılda Türkiye'nin kadınlarını hayal kırıklığına uğratacak hiç bir adım atmadık. Sizlerin fedakarlığını daima başüstünde tutarak çalışmalarımızı yürüttük. Kadınları devre dışı bırakan bir siyasetin başarı şansı yoktur. Kadınları dışlayanların onlara sadece bir vitrin malzemesi, dolgu malzemesi olarak bakanların da siyasi akıbeti hüsrandır. Kamuda, eğitimde, bürokraside, ticarette kadın en büyük sıçramayı bizim dönemimizde gerçekleştirmiştir. Gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı üniversite kapısında ikna odaları kurmak zanneden lümpen batıcılara rağmen yapmıştır. 2002'de Parlamento'da kadın milletvekili sayısı 24'tü. 2007'de bu sayı 50'ye yükseldi. 24 Haziran seçimlerinde sadece AK Parti sıralarında 53 hanım kardeşimiz milletvekili olarak oturuyor. Bunların 46'sı da teşkilattan, yani sizlerin arasından geliyor. AK Parti teşkilatına bu denli önem veren bir partidir. Bu teşkilatta çalışan er veya geç parlamentodaki yerini alacaktır. AK Parti'nin şu anda biri büyükşehir olmak üzere toplam 8 kadın belediye başkanı var. Bu sayıları yeterli görmüyoruz. Arzumuz bu rakamların nüfusa göre orantılı rakamları yansıtmasıdır. Bizim gayret ettiğimiz kadar onlar da kapı kapı dolaşarak çaba sarf ettiler. 17 yıldır Türkiye'de AK Parti'nin hizmet sancağı dalgalanıyorsa en büyük pay sahibi hanımlardır. Bize destek vermiş tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir. Biz dışlayan değil her kesimden insanı bünyesinde bulunduran bir partiyiz. AK Parti, Türkiye'nin partisidir" diye konuştu.





"ANA MUHALEFET SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜRMEK İÇİN HER TÜRLÜ YOLU DENEYECEKTİR"



Erdoğan, "Ana muhalefet partisi ve avanelerinin milletimizi bölmesine fırsat tanımayacağız. Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içerisinde olabilirsin çünkü sen muhacir nedir bilmezsin. O bombalardan kaçan evlerinden kaçanların derdini bilmezsin. Başına böyle bir bela geldiği zaman acaba senin akıbetin ne olacak onu da düşünemezsin ama biz her ikisini de düşünürüz. Bu millet her zaman ensar olmuştur. 3 buçuk milyon Suriyeli misafirimizdir. Yanlışları, hataları olabilir. Sıkıntılarımız olabilir hepsi ayrı mesele. Toplamda 4 milyon. AB vermesi gereken parayı vermiş vermemiş bizim için önemli değil. Önemli olan biz ne yaptık? Şu ana kadar 33 milyar dolar harcama yaptık. AB verdiği sözü yerine getirmedi. Oradan gelse de gelmese de ev sahipliğimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





"MART 2019 SEÇİMLERİNDE DE SONUÇ AYNI OLACAK, YİNE AYNI HEZİMETİ YAŞAYACAKLAR"



Mart 2019 seçimlerine değinen Erdoğan, "Irkçı kelimelerle, şoven ifadelerle savaştan kaçan mazlumları hedef alarak 3-5 oy kazanacaklarını düşünüyorlar. Bu milleti galeyana getirmek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Tüm kışkırtmalarına rağmen Türk milletinin ferasetini anlayamadılar. Ne yaparlarsa yapsınlar Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak, yine aynı hezimeti yaşayacaklar. Biz her zaman başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık. Hiç bir zaman standardımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir" dedi.





"BU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ BELKİ DE ANA MUHALEFETİN SONU OLACAKTIR"



Erdoğan, "Bu mahalli idareler seçimi belki de ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü ana muhalefetin başındaki zat sadece milletin değil, CHP'nin de başına bela. CHP'yi de bundan kurtarmamız lazım. SSK'yı batırdı şimdi de CHP'yi batırmanın gayretinde. Bazen dostlar diyor ki; 'Bununla uğraşmaya gerek yok. Orada kalsın sizin hayrınıza' diyenler var. Adam İngiltere'ye gidiyor, oradaki Türk gençlerine Türkiye'yi şikayet ediyor. Özgürlük, demokrasi yok diyor. Kaybettiğin halde devamlı seçime giriyorsun bundan daha büyük demokrasi olur mu? Bir genç sormuş '11 seçim kaybettiğiniz bundan ders almadınız mı' diye. Onda ders alacak, neyse gerisini söylemiyorum. Yaptığımız, yapacağımız çok şey var. Ama ana muhalefetin de muhalefetin de yaptığı bir şey var mı? Yok biz yapıyoruz. Ne belediyelerde öbür tarafta zaten yoklar. Konuşurken de bol iftira atıyorlar" açıklamasında bulundu.





KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ



Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın gündemine ilişkin, "Cemal Kaşıkçı olayı, terörle mücadele, adalet yasası ile ilgili ileri geri konuşmalar bütün bunların değerlendirmesini yapacağız" dedi.





"KADIN KOLLARI DİYE DİĞER SİYASİ PARTİLERDE BÖYLE BİR FAALİYET YOK"



Erdoğan, "Ne kazandıysak teşkilatımızla kazandık. İşte birbirlerine giriyorlar ne hale düşüyorlar görüyorsunuz. Kadın kolları diye diğer siyasi partilerde böyle bir faaliyet yok. Bu faaliyet sadece biz de var. Çünkü bunlarda kadına değer verme diye bir şey yok. Kadın evinde otursun sadece kocasını beklesin. Ne işi var belediyede, mecliste vs. Biz öyle bakmıyoruz" dedi.