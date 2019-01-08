(Görüntülü) Erdoğan: Bolton çok büyük yanlış yapmıştır asla taviz vermemiz mümkün değil (1)

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yanlış yaptığını kaydeden Erdoğan, "Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli olan dersi alacaklardır. Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı, buradan çekilme konusundaki kararlığı bizim refarans noktamız olmaya devam ediyor. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e de gireriz gereğini de yaparız. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak en çirkin iftiradır" dedi. "KREDİ KARTI BORÇLARI TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANACAK" Kredi kartı borçlarının tek bir çatı altında toplanacağını vurgulayan Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Sonra ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi. "500 VE ÜZERİ SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN 3 PUAN DESTEĞİ 5 PUANA ÇIKARTIYORUZ" Erdoğan, "Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz" dedi.