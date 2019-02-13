(Görüntülü) Erdoğan: Biz esnafımızın ekmeğiyle oynamıyoruz (4)

Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz sadece fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu açtık. İşlerin normale döndüğünü, milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır. Biz esnafımızın, sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz. Tam tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz, yaptığımız budur. Fırsatçılara karşı yürüttüğümüz mücadeleden en büyük faydayı esnaf ve sanatkarlarımız görecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Voleybol Salonu’nda düzenlenen 'Türkiye Esnaf Buluşması' toplantısına katıldı. Fırsat buldukça esnaf ziyareti yaptığının altını çizen Erdoğan, "Sizlerle içtiğim bir bardak çayın, yapmış olduğum sohbetin özellikle keyfini inanın bana başka bir yerde bulamadım, bulamıyorum. Bu arada tabii ikramlarınızı da unutamıyorum. Türkiye’de esnaf ve sanatkarıyla bu kadar iç içe ve samimi muhabbeti olan bir başka devlet adamı var mıdır onu da bilmiyorum" dedi. 'SİZLERİ ALLAH İÇİN SEVİYORUZ' Taksi, dolmuş ve otobüsçü esnafına verilen ÖTV ve KDV indiriminin Mart ayı sonuna kadar uzatılacağını belirten Erdoğan, "Bunu siz istediniz, biz yaptık. Vergisini düzenli ödeyen esnafı da unutmadık, onlara da 5 puanlık indirim sağladık. Meslek kollarının yeniden belirlenmesinden, sicil affına, taşınır rehninden, ahilik sandığının kuruluşuna, enerji desteğinden yeni iş yerlerine prim desteğine kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarda tek bir amacımız vardı, o da esnaf ve sanatkarımızı rahatlatmak, geleceğini daha iyi görebilmesine katkıda bulunmaktır. Çünkü biz sizleri Allah için seviyoruz" şeklinde konuştu. 'FIRSATÇILAR KARŞISINDA BİZ DE ÖFKELİYİZ' Türkiye’ye yapılan ekonomik saldırılar karşısında mücadele etmek yerine fırsatçılık yapmaya kalkan birilerinin ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanı bunlara bırakmadıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "Fırsatçılar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Siyasette de ticarette de fırsatçılara karşı mücadele ediyoruz. Milletimiz özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkelidir. Biz de öfkeliyiz. İşte onun için bu tanzim satışlarının kurulması kararını aldık. Neden? Benim vatandaşıma yüksek fiyatla bu simsarların mal satmasını engelleyelim diye bu kararı aldık. Dün Kastamonu ve Çorum’daydım ondan önce Aydın’daydım. Oralarda da sordum, baktım ki elhamdülillah vatandaşım halden memnun. Şu anda diyor fiyatlar yarı yarıya indi. Bundan sonraki süreçte seçim sonrası belediyelerimizin organizasyonunda ve TESK, TESKOMB ilgili Bakanlıklarımız, oturacaksınız, konuşacaksınız belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle sizlerle birlikte en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz. Dert sadece elma, armut, patates, soğan, domates, sivri biber değil, bunun yanında temizlik ürünlerinden tutunuz diğer birçok kaleme kadar bütün bunlarda ucuz ürünü halkımıza satabilmektir.” 'BÜTÜN BU ELEKTRİK NEREDEN GELİYOR?' Devlet olarak doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirim yaptıklarını belirten Erdoğan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in daha fazla indirim talep ettiğini hatırlatarak, "Ya bütün bu elektrik nereden geliyor? Yurtdışından bunlar ithal. Bunlar bu ülkede üretilmiyor, yurt dışından ithal. Akaryakıt fiyatlarını vergi oranlarını değişmek suretiyle mümkün olduğunca sabit tutarak milletimizin üzerindeki yükü almanın gayreti içinde olduk. Tarımda, bu kadar mazot desteği veriyoruz değil mi? Gübre desteği de verdik. Kusura bakma ya haberin yok, ya devletin verdiği imkanları takip edemiyorsun" şeklinde konuştu. 'FIRSATÇILARA DERSLERİNİ VERMEK İÇİN BU YOLU AÇTIK' Tanzim satış ile esnaf ve sanatkara rakip olma amacı gütmediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sadece fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu açtık. İşlerin normale döndüğünü, milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır. Bizim işimiz zaten bu değil ki ya. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları attık. Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde; ama ahlakı, izanı, vicdanı elden bırakmayan esnaflarımıza, sanatkarlarımıza sonuna kadar destek olmayı sürdüreceğiz" dedi. 'ZİNCİR MARKETLER FİYATLARINI İNDİRMEYE BAŞLADI' Ahilik kültürünün ve ahlakının öneminin son zamanlarda yaşanan olaylarla daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Şayet esnaf ve sanatkarlarımız kendi içlerinde ahilik değerlerine uymayan çürük elmaları ayıklar, fırsatçıların önünü keserlerse devletin bu tür müdahalelere ihtiyacı olmaz. Biz esnafımızın, sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz. Tam tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz, yaptığımız budur. Fırsatçılara karşı yürüttüğümüz mücadeleden en büyük faydayı esnaf ve sanatkarlarımız görecek. 'Zincir marketler' diyoruz ya şimdi bana buradan kızacaklar biliyorum. Ne yaptılar fiyatlarda çağrılarımıza rağmen hiç indirmediler. Ama şu uygulamayı başlattık şimdi zincir marketler de fiyatlarını indirmeye başladı" ifadelerini kullandı. 'OSMANLI TOKADINI HEP BİRLİKTE VURACAĞIZ' Milletin kimin samimiyetle yanında olduğunu kimin de fırsat bulduğunda elini cebine attığını gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Nasıl hep birlikte terör örgütlerinin başını ezdiysek, ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomik terör estirenlere şimdi dersini vermeliyiz. Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart’ta sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacağınıza, aynı zamanda fırsatçılara, bu millet düşmanlarına da hak ettikleri dersi vereceğinize inanıyorum" dedi. 'BUGÜN MESELE SOFRAYI DONATMAK MESELESİ' Doğalgazın bütün illere, ilçelerin de yarısına ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Bugünkü mesele kuru ekmek bulma değil sofrayı donatmak meselesi, bugün mesele herhangi bir elbiseye değil en güzel elbiseye sahip olmak meselesidir. Bugün mesele çalışacak herhangi bir işi değil en rahat ve en yüksek gelirli işi bulmak meselesidir. Bu hayat standardını talep etmek vatandaşlarımızın hakkıdır, bizim de bunu sağlamak görevimizdir. Sefalet edebiyatı yapanlar ancak kendilerini kandırırlar. Biz milletimizi sefaletten kurtarma değil onları dünyanın en ileri ülkelerinin hayat standartlarına çıkarma sözü veriyoruz" şeklinde konuştu. 'SEN SİYASETİ BİRBİRİNE KARIŞTIRIYORSUN' Terörle mücadelede kullanılan mühimmatın bedelinin düşünülüp düşünülmediğini sorduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkıp önümüze patates, domatesle gelenler bunları düşünmeden bize bahane uyduruyorlar. Bu millet, bu devlet tarihinde 18 Mart 1915’te Çanakkale’de bir tas çorbayı kardeşi Mehmet’le paylaşan bir kültürün mensubudur. Bizim karşımıza patates, domates, patlıcanla çıkanlar inanın stoklarda bunları çürütmüşlerdir. Soğanı da, patatesi de, sarımsakları da çürütmüşler bunları da yakaladık. Çıkmış bir tane bayan Genel Başkan diyor ki; 'Mermiyle bunları birbirine karıştırıyor'. Sen siyaseti birbirine karıştırıyorsun da farkında değilsin" diye konuştu. 'KESİNTİSİZ İCRAAT DÖNEMİ' Türkiye halkının son yıllarda yapılan seçimlerden yorulduğunu bildiğini belirten Erdoğan, "Son 4 yılda 7 seçim geçirdik. Türkiye 31 Mart seçimlerinin ardından 4.5 yıllık kesintisiz bir istikrar ve icraat dönemine sahip olacaktır. Bu dönemin Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, bölgesinde ve dünyada daha güçlü hale getirmek için en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.