(Görüntülü) Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. 

(Görüntülü) Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. 

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