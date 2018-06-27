(Görüntülü) Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti (Ek) 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin sona erdiği öğrenildi.
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin sona erdiği öğrenildi.
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin sona erdiği öğrenildi.