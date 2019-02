(Görüntülü) Erdoğan: Avrupa huzurlu yaşıyorsa, bu Türkiye'nin fedakarlığı sayesinde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sadece kendi insanına değil, mazlum ve mağdurların da yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada en çok insani yardım yapan ülkelerin başında geldiğini, milli gelir yönüyle de ilk sırada olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin topraklarına geri dönmeleri için dünyaya Türkiye'ye destek olma çağrısı yaparak, "Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere öğleden sonra Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettih Koca ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Havaalanında protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra otobüs ile mitingin düzenlendiği Müftülük Meydanı'na hareket etti. Güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin meydanında sahneye çıktığı sırada çalan 'Nereden Nereye' adlı seçim şarkısına eşlik etti. Kalabalığı yörede 'Kardeş' anlamında kullanılan 'Edeler' diyerek selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın şairleri, yazarları ile iftihar şehri olduğunu, kentin istiklal mücadelesi ile Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti. MUHSİN YAZICIOĞLU'NU YAD ETTİ Kahramanmaraş'ın 12 Şubat'ta düşman işgalinden kurtulduğunu ve gelecek yıl kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayacağını hatırlatan Erdoğan, "Maraş'ın istiklali demek Türkiye'nin istiklali demektir. Maraş'ı kahraman kılan şehitlerimizi, gazilerimizi, koç yiğitleri Müftülük Meydanı'ndan selamlıyorum. Bu vesileyle 10 yıl önce yine bir seçim arifesinde Kahramanmaraş dağlarında hala aydınlanmamış yönleri olan elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum" dedi. 30 KATRİLYON YATIRIM Kahramanmaraş'ı hizmetlerle buluşturduklarını ve kente hizmeti sürdüreceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş, tarih boyunca hep yaptığı gibi 31 Mart'ta da milli iradeye sahip çıkacak. Kahramanmaraş'ı sadece gönülden sevmekle kalmadık, aynı zamanda bu kadim şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Bugüne kadar Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 30 katrilyon yatırım yaptık. Niye, Kahramanmaraş'a biz aşığız. Durmayacağız yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, daha sonra kalabalığa kente AK Parti döneminde yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımları anlattı. MİTİNGE 8 DAKİKA TELEFON ARASI Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında platformda yanına gelen bir görevli elindeki telefonu gösterdi. Erdoğan, görevlinin parmağıyla gösterdiği telefondaki arayan kişiyi görünce kalabalığa, "Ben şöyle birkaç dakikanızı rica ediyorum" diyerek izin istedi. Erdoğan, 8 dakika süren telefon görüşmesinin ardından yeniden geldiği platformda konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sağlıkta 13'ü hastane toplam 86 tesisi Kahramanmaraş'a kazandırdık. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Kahramanmaraş'a bağlantı yapıyoruz. Etüt çalışmalarına devam ediyoruz. Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir havalimanı terminali inşa ettik. Kahramanmaraş'a ıslah organize sanayi bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz. Maraş'ı Expo 2023 kapsamında bir rekreasyon alanı haline getiriyoruz. Maraş'ı en az 40 ülkenin katılacağı, 2 milyon ziyaretçinin beklendiği bir kültür festivaliyle buluşturuyoruz. Kahramanmaraş'a 5 baraj, 4 gölet inşa ettik. 17 baraj daha inşa ediyoruz. Kahramanmaraş'ın içme suyu problemini çözdük. Kahramanmaraşlı çiftçilerimize toplam 1,5 milyon tutarında destek verdik." SIĞINMACILARA AKTARILAN KAYNAK; 37,5 MİLYAR DOLAR Türkiye'nin sadece kendi insanına hizmet edip, kendi şehirlerini kalkındırmakla kalmadığını sahip olduğu imkanları mazlum ve mağdurlarla paylaştığını anlatan Erdoğan, milletin bu durumdan şeref duyduğunun altını çizdi. Türkiye'nin dünyada en çok insani yardım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda olduğunu, hatta milli gelire göre birinci sırada olduğunu anlatan Erdoğan, "Sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak Birleşmiş Milletler standartlarına göre 37,5 milyar dolardır. Avrupa'daki 28 ülkedeki toplam mülteci sayısı 2 milyon. Türkiye'de ise Suriye ve Iraklı sığınmacıların sayısı 4 milyon. Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz de bunu ilanihaye yapacak değiliz" dedi. DÜNYAYA 'GÜVENLİ BÖLGE' ÇAĞRISI Türkiye'deki Suriyelilerin kendi evlerini, topraklarını özlediğini ve vatanlarına dönmek istediğini belirten Erdoğan, oluşturulmak istenen güvenli bölge için dünyaya çağrı yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun için çözüm nedir? Çözüm yine Türkiye'dir. Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin’dir, Cerablus’tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Diyoruz ki; 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Biz bunun için Rusya ve İran'la görüşmeler yapıyoruz ve ciddi mesafe kat ettik. Gelin Münbiç'i sahiplerine teslim edelim. En az yarım milyon Suriyeli buraya dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum; gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor. DEAŞ, PKK, YPG bunların birbirinden farkı yoktur. Sadece Suriyelilerin geri dönüşü değil, bizim sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da bu mesele çok önemlidir. Terör örgütleri sınırımızın öte tarafından füze, havan, silahlarla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olan devletler bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Türkiye olarak bir an önce bu bölgeleri kontrol altına alıp, güvenli hale getirerek Suriyelilerin evlerine dönüşlerini süratlendirmek istiyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapalım ama bize kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız." Konuşmasının son bölümünde partililerden 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşarak çalışmalarını isteyen Erdoğan, alanda bulunan kadınlar 'Keyif çayı' dediği çaylardan dağıttı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×