(Görüntülü) Erdoğan, '2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri' töreninde konuştu -2

(Görüntülü) Erdoğan, '2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri' töreninde konuştu -2

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