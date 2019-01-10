(Görüntülü) Erdoğan, '2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri' töreninde konuştu -1

(Görüntülü) Erdoğan, '2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri' töreninde konuştu -1

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