(Görüntülü) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil

Hakime TORUN /ANKARA () - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Af tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Konunun başka yerlere çekilmesi doğru olmaz. Ortada ya yanlış anlama ya da çarpıtma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil. Nihai karar Meclis'indir" dedi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump ile bir telefon görüşmesi oldu. Brunson'ın bırakılmasının ardından ilişkilerin normalleşmesi görüşüldü. Bu konu kapatılmış oldu. Bundan sonra ABD ile ilişkilerimizde sorun olarak gündemimizde bulunan konular var. Bunların takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Bunların başında FETÖ ile mücadele gelmekte. Dünkü görüşmede bu konu da gündeme geldi. İdlib mutabakatından dolayı sayın Trump, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade etti. 'Büyük bir insani felaketi önlediniz' dediler. Kaşıkçı cinayetine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bu olayın bütün yönleriyle araştırılması ve açığa kavuşturulması konusunda da mutabık kalındı" diye konuştu.





(AF TARTIŞMALARI) "CUMHURBAŞKANIMIZIN MHP'Yİ HEDEF ALAN BİR AÇIKLAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"



Af tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Bu konuda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Konunun başka yerlere çekilmesi doğru olmaz. Ortada ya yanlış anlama ya da çarpıtma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil. Nihai karar Meclis'indir" dedi.





"29 EKİM RESEPSİYONU İSTANBUL'DA YAPILACAK"



Kalın, "29 Ekim resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Üçüncü havalimanının yapılması münasebetiyle. Buradan yeni bir siyasi polemik, Cumhuriyet değerleri ile ilgili farklı bir takım değerlendirmelere yönelinmesi iyi niyetle bağdaştırılacak yaklaşımlar değil" diye konuştu.





"DANIŞTAY'IN KENDİNİ YÜRÜTME YERİNE KOYUP KARAR VERMESİ SÖZ KONUSU"



Danıştay'ın andımız kararına ilişkin soru üzerine Kalın, "Bunu milli kimliğin çerçevesi ile sınırı ile ilgili bir tartışma gibi takdim edilmesi doğru bir şey değil. Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok. Okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Hukuki açıdan bakıldığında Danıştay'ın kendini yürütme yerine koyup böyle karar vermesi söz konusu. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.





(CEMAL KAŞIKÇI) "SUUD MAKAMLARININ ÜZERİNDE DE BÜYÜK BİR SORUMLULUK VAR"



Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin bir soru üzerine Kalın şu ifadeleri kullandı: "Biz de takip ediyoruz. Savcılık tarafından bilgiler geldikçe paylaşılacaktır soruşturma devam ediyor. Cemal Kaşıkçı cinayeti işlendiği günden itibaren hassas bir çalışma yürütüldü. Cumhurbaşkanımız olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adımların atılacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bütün delillerin toplanması, bilgi ve belgelerin toplanması büyük önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi çok net. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Hukuki olarak olayın sonuna kadar gidilecek. Kaçış asla söz konusu değil. Suudi Arabistan ile ilgili ilişkilerde Suud Kralı ile 2 defa telefon görüşmeleri oldu. Meselenin aydınlatılması yönünde ortak irade konuldu. Sorumluların cezalandırılması büyük önem arz ediyor. Bu olayla ilgili hiçbir şey karanlık kalmayacak şekilde. Suudi Arabistan bizim için önemli, kardeş, dost ülkedir. Suud makamlarının üzerinde de büyük bir sorumluluk var.





KONU TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA BİR KONU DEĞİLDİR



Savcılık soruşturması devam ediyor. Süreci büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüzü ifade etmeliyim. Konu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir konu değildir. Türkiye burada uluslararası hukuk çerçevesinde kendi milli hukuk kuralları çerçevesinde olayın aydınlatılması için gerekli adımları atmakta işbirliğini yapmaktadır. Mesele menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir."





"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Dünkü görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a FETÖ ile mücadele konusunu dile getirdi. Yaptırımlarla ilgili şunu söyleyeyim, yanlış bir varsayıma dayanarak alınmış anlamsız bir yaptırım kararıydı. Bizim açımızdan bağlayıcılığı yoktu. Bizim beklentimiz en kısa sürede bu yaptırımların kaldırılması ilişkiler için pozitif bir adım olacaktır. Türkiye açısından ulusal güvenlik meselesi olan FETÖ, PYD konusunda ABD'den somut adımlar atmasını bekliyoruz. Beklentimiz ABD'nin en kısa sürede adım atması, FETÖ tüm ülkeler için tehdittir" diye konuştu.





İŞ BANKASI HİSSELERİ



"İş Bankası hisselerine" ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız önemli bir tartışma başlattı. Atatürk'ün vasiyeti nasıl korunacak ya da yerine getirilecek konusu? Son derece önemli bir tartışma başlatmış oldu. Hukuki açıdan bunun statüsü ne olacak? Hukuken incelenmesi gereken bir konu. Bunun hukuki ve siyasi boyutları olacak. Atılacak adımları değerlendireceğiz. Ortada açık olan bir şey varsa o da bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması ya da böyle bir yönetim yapısı içinde bulunmasının aslında Siyasi Partiler Kanunu ve pratiği açısından uygun olmadığı şeklinde. Bu tartışma toplumda da kabul gördü. Önümüzdeki günlerde bu konunun detayları ortaya çıktıkça birlikte değerlendirme imkanımız olacaktır" ifadelerini kullandı.