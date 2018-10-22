(Görüntülü) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil 3

(Görüntülü) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımızın MHP'yi hedef alan bir açıklaması söz konusu değil 3

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