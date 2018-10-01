(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz - 3

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz - 3

YORUM EKLE
Gönder