(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz - 1

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz - 1

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