(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü

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