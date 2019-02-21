(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DE)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DE)

YORUM EKLE
Gönder