(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi yeniden yükselişe geçirmeye kararlıyız (2)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi yeniden yükselişe geçirmeye kararlıyız (2)

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