(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması programında konuştu (2)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması programında konuştu (2)

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