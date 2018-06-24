(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı (4) (Aktüel)

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerle ilgili yaptığı konuşmada "Aldığım bilgilere göre ciddi sıkıntıların olmadığını öğrendik. Hayırlı olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.30 sıralarında oyunu kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak ve torunları da okula geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı Erdoğan'ın okula girdiği sırada vatandaşlar yoğun ilgili gösterdi. "KATILIM İYİ GÖRÜNÜYOR" Erdoğan sandık görevlileriyle tek tek tokalaştıktan sonra mühür ve pusulayı aldı. Önce Emine Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı. Emine Erdoğan zarfını torunu Mahinur Albayrak ile birlikte sandığa attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 3275 numaralı sandığa torunları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Akif Albayrak ile birlikte "Hayırlı olsun" diyerek zarfı attı. "Miletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun" diyen Erdoğan, "Öncelikle sandık kurulumuzun üyelerine teşekkür ediyorum ve az önce de öğrendiğim kadarıyla şu an itibariyle 150'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Demek ki katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde de bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara düşen bir katılımın olduğu seçimlerde Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokratik olgunlaşmanın ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Fakat bu seçimin başka özelliği var. Bu seçimlerle beraber Türkiye adete demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa bizlere nasip oluyor. Bu seçimlerle birlikte artık Türkiye muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor. Ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci bürokratik oligarşiye takılmadan rahat şekilde sürdürecektir. Ben buna inanıyorum" dedi. "CİDDİ SIKINTILARIN OLMADIĞINI ÖĞRENDİK" Seçimlere katılım konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Tüm vatandaşlara en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Aldığım bilgilere göre ciddi sıkıntıların olmadığını öğrendik. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Erdoğan seçimlerin bir bölümünü İstanbul'da takip ettikten sonra Ankara'ya gideceğini belirtti. BAHÇEDE SEVGİ GÖSTERİSİ Okul bahçesinde toplananlara Erdoğan okula geldiği sırada ve çıkışta sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalık Erdoğan'ı alkışladı ve tekbir getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra okuldan ayrılarak Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.