(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık (3) 

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık (3) 

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