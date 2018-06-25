(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık (2) 

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık (2) 

YORUM EKLE
Gönder