(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile ortak basın toplantısı düzenledi

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile ortak basın toplantısı düzenledi

YORUM EKLE
Gönder