(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam toplu açılış töreninde konuştu-3

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam toplu açılış töreninde konuştu-3

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