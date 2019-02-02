(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor (EK)

Güven USTA / İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.