(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i ile başbaşa görüştü

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’i ile başbaşa görüştü

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