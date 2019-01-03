(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i ile ortak basın toplantısında konuştu (2)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i ile ortak basın toplantısında konuştu (2)

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