(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu (3)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu (3)

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