(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelin yeni dönemin müjdesini Diyarbakır'dan verelim (3)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelin yeni dönemin müjdesini Diyarbakır'dan verelim (3)

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