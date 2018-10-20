(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelin yeni dönemin müjdesini Diyarbakır'dan verelim (1)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelin yeni dönemin müjdesini Diyarbakır'dan verelim (1)

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