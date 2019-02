(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek (3)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor; bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu ve bütün bunlarla beraber adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk, bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu mitinginde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi siyaseti, ekonomisi, dış politikası, sosyal ve kültürel iklimiyle esir alanlara 'eyvallah' etmediği için kendisine kinlenenler olduğunu belirterek, "Bundan pişman mıyız? Asla, asla. Tam tersine; maruz kaldığımız bu düşmanlıkları hak ve millet nezdinde berat belgemiz olarak görüyorum. Biliyoruz ki Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye bu tür gerekçelerle saldıranların hedefi aslında Türkiye'dir. İşte bunun için verdiğimiz mücadeleyi 'beka mücadelesi' olarak nitelendiriyoruz" diye konuştu. 'DEVLET OLARAK DAHA GÜÇLENDİK' Terör tehdidini sınırların dışına taşıdıklarını, demokrasiyi geliştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Milli iradeye hakaret edenlere dört elle sarıldılar; ekonomiyi güçlendirdik. Kur- faiz saldırılarıyla algı operasyonlarıyla insanımızı bunalttılar. Velhasıl ülkemizi ve milletimizi hiç rahat bırakmadılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak daha kenetlendik, devletçe güçlendik, ülke olarak hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı daha da perçinledik. Bu konudaki sorumluluğumuzun ve verdiğimiz mücadelenin ehemmiyetinin çok çok farkındayız" dedi. 'DİĞER ÜRÜNLERİ DE SATACAĞIZ ORALARDA' Bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir meselede eğilip bükülmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne küresel güçler ne de onların içerideki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor; bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu ve bütün bunlarla beraber adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk, bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Diğer ürünleri de satacağız oralarda. Temizlik ürünlerinden tutunuz diğer neler varsa marketlerde filan, onların da belli bir kısmını buralarda satmaya başlayacağız. Niye? Çünkü bunlar terör estirdiler terör. Dolayısıyla gıdada terör estirenlere gereken dersi de verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bakalım bundan sonra sırada ne var? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz" dedi. 'MİLLETİMİZİN DERTLERİNİ VE TALEPLERİNİ BİLİYORUZ' Milletin ekonomideki dalgalanma nedeniyle yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmediklerini ifade eden Erdoğan, "Esnafın, sanayicinin, tüccarın, çiftçinin, emeklinin, velhasıl milletimizin her bir ferdinin dertlerini ve taleplerini biliyoruz. Bunların çözümü için finanstan istihdama, vergiden ücretlere kadar her alanda pek çok teşviki, desteği, kolaylığı planlıyor ve uyguluyoruz. İşte asgari ücrete yaptığımız yüzde 26'lık artış, bunun bir ifadesidir. Üretim ve istihdam teşviklerinin kapsamlarının genişletilerek devam ettirilmesi bunun bir ifadesidir. İhracattaki artış; 36 milyar dolardan aldık, şimdi 768 milyar dolara çıktı. Emeklerimizin karşılığının yavaş yavaş alınmaya başladığına bütün bunlar işaret ediyor. Türkiye maruz kaldığı saldırılar vesilesiyle çok büyük bedeller ödedi" diye konuştu. 'IMF İLE İLK ANLAŞAN PARTİ CHP' CHP'nin IMF ile ilk anlaşmayı yapan parti olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göreve geldik, ne diyordu bunlar; AK Parti yeniden IMF'ye gidecek. 23,5 milyar dolar borçla biz IMF'nin alacağını kucağımızda bulduk. Sıfırladık mı? 2013 Mayıs'ında sıfırladık. Bizim şimdi IMF'e borcumu var mı? Yok. Şimdi bizden borç istiyorlar ve biz emin adımlarla bu yolda yürüyoruz. Bu can bu tende oldukça Allah'ın izniyle bunlara esir olmayacağız. Terör örgütlerinin saldırılarının da, faizin, kurun, enflasyonun da yükünü milletimiz çekti. Biz çektiğimiz 17 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda dev eserlerle buluştururken diğer yandan da milletimizin üzerindeki yükü almanın gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı. 'HER ŞEY ÇOK FARKLI HALE GELECEK' 31 Mart yerel seçimlerinin istikrar ve güven ortamının devamına hizmet edecek şekilde sonuçlanmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Tarihimizin en önemli yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmekle işleri çok kolaylaştırdık. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün, Allah'ın izniyle her şey çok farklı hale gelecek. 31 Mart bu kutlu yürüyüşte önemli bir dönüm noktasıdır. Sizlerin, hem şehriniz hem ülkeniz için en doğru kararı vereceğinize ben inanıyorum" dedi.

