(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Avcılar'da konuştu (3)

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kandil'deki o Karayılan mıdır ne yılansa o tehdit ediyor. Senin yüreğin varsa şehre gel. Dağın tepesinde ne işin var, gel şehre, in, niye inmiyorsun? Çünkü bunlar korkak korkak... Korkaklar zafer anıtı dikemez" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Avrupa Yakası'ndaki üçüncü durağı Avcılar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaparak, “Dünyada en gelişmiş ülkeler, Amerika, Rusya neyse Türkiye de artık oralara doğru tırmanacak. İlk 10'un içerisine gireceğiz. Bunun için sistem değişikliği yapmak lazım. Bu sistem için de adımları atıyoruz. Bay Muharrem'de korku bacayı sardı. Ne diyor? 'Okulların bahçesinde sandalyelere oturun, icabında yatakları oraya serin. Ben de YSK'nın önüne gideceğim.' diyor. Ne gerek var. Oyunu kullan, ondan sonra da bey bey televizyonun karşısında izle. Ama maalesef şu anda o durumda değil" dedi. “DAĞIN TEPESİNDE NE İŞİN VAR, GEL ŞEHRE, İN, NİYE İNMİYORSUN?" Erdoğan, “Şimdi telefonla bizim partili ilçe başkanlarımızı arıyorlar ve onları tehdit ediyorlar, 'kaybolacaksınız' diyorlar. Suruç'ta, öldürülen İbrahim Yıldız kardeşimizin ağabeyi sebebiyle aileyi tehdit ediyorlar. Tehdit eden kim? Kandil'deki o Karayılan mıdır ne yılansa o tehdit ediyor. Senin yüreğin varsa şehre gel. Dağın tepesinde ne işin var, gel şehre, in, niye inmiyorsun? Çünkü bunlar korkak korkak... Korkaklar zafer anıtı dikemez. Eğer parlamento diyorsan, sen de gel parlamentoya. Ama nasıl gelsin? Selo neyse, onlar da o. Çıkmış meydanda olanlar ne diyor? 'Erdoğan Selo'ya terörist.' diyor? Benim 7 Haziran'da 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bu değil mi? Kürt kardeşlerimiz meydanlara döken bu değil mi? Meydanlara döktü, 53 tane Kürt kardeşimi Diyarbakır'da bunlar öldürdü. 15-16 yaşındaki Yasin Börü'yü et dağıtırken bunlar öldürdü. Kürt değil miydi onlar da Kürt'tü. Niye öldürdüler? Çünkü onlara inanmıyor, onlar gibi yaşamıyorlardı, ideolojileri uymuyordu. Biz, Türk, Kürk, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, Arnavut, böyle bir ayrım yaptık mı? Yapamayız. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik" şeklinde konuştu. “BUNLAR KÜRTÇÜLÜK YAPARAK BÖLDÜLER" Erdoğan, “HDP üzerinde kardeşlerimin hassasiyetini bekliyorum. Bunlara oy verme noktasında olan kardeşlerime lütfen uyarınızı tatlı dille yapın. Böyle bir yanlışa girmesinler. Bunlar bu parlamentoyu karıştırdılar, bu parlamentoyu böldüler. Bunlar Kürtçülük yaparak böldüler. Biz ne Türkçülük yaparız, ne Kürtçülük yaparız, ne Lazcılık, ne Arnavutçuluk, ne Boşnakçılık ne şu, ne bu... 81 milyon biz kardeşiz. Bizim buna ihtiyacımız varö diye konuştu. “YAPTIKLARIMIZI SÖYLEYİN GÜNAH BİZDEN GİTSİN" Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlerim ne olur, sandıklara gitmeyeni bırakmayın. Ben CHP'li kardeşlerime de sesleniyorum, Saadetlilere sesleniyorum, İYİ Partiliye de sesleniyorum, HDP'liye de sesleniyorum. Onları da ikna etmeye gayret edin. Olurlar veya olmazlar önemli değil. Yaptıklarımızı söyleyin günah bizden gitsin. Tamam... Unutmayın, 'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri'" dedi.