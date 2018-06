(Görüntülü) Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu Konya'da konuştu (1)

SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, soğanın fiyatının yükselmesini eleştirerek, ''Dolar kuruyla, soğan kuru karışınca, şimdi sıra soğan ithalatına geldi. Allah akıl fikir versin. Bizim memleketimizi hiç kimse soğana muhtaç hala getiremez. Bu önemli bir iş. Pehlivanlık gerekir. Bu halimizin perişanlığını gösteren en açık delildir. Soğan ithal edecek'' dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Karamollağlu, teknik arıza nedeniyle 1 saat 45 dakika kürsüye geç çıktı. Kürsünün bulunduğu platformda ise son günlerde fiyatı yükselen patates ve soğan çuvalları dikkat çekti.Konuşmasında tarım ve besiciliğin sorunlarına değinen Karamollaoğlu, ''Sen çiftçinin mazottaki vergisini indirmezsen, gübreden, ilaçtan vergi alırsan, hasat zamanı geldiğinde çiftçinin ürününü yerde kalsın istemezsen başka türlü tedbirler almak zorundasın'' dedi.1 milyona yakın hayvan ile yaklaşık 500 bin ton et ithal edildiğini belirten Karamollaoğlu, sıranın soğanın ithal edilmesine geldiğini kaydetti. Soğanın fiyatının yükselmesine değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:''Dolar kuruyla, soğan kuru karışınca, şimdi sıra soğan ithalatına geldi. Allah akıl fikir versin. Bizim memleketimizi hiç kimse soğana muhtaç hala getiremez. Bu önemli bir iş. Pehlivanlık gerekir. Bu halimizin perişanlığını gösteren en açık delildir. Soğan ithal edecek. Yakında buna patates de gelecek. 3 ay önce en büyük dert neydi? Patatesti. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Şimdi ne noktaya geldik ? Patates çıktı 6 liraya. Al bakayım çöz çözebilirsen. Bizim Türkiye'mizde; buğday, patates, soğan, incir, tütün, pamuk, meyveler sebzeler envayi çeşit. Her ürün için hükümetlerin bir politikası olması icap eder. Bir, biz bu ürünün yetişmesini hangi desteklerle sağlayabiliriz. İki, ucuza mal olması için ne yapmamız, kalitenin ve gerektiğinde ihracat yapmamız için ne icap eder. Her ürün ayrı bir politika gerektirir. Bunu söylediğimizde, bu adamlar karşımıza geçiyor; 'Ne demek istiyorsun, tarım bakanlığı bu kadar basit yer mi? Ben soğan için politika mı oluşturacağım' diyor. Elbette oluşturacaksın. Oluşturamazsan bu hala düşer, soğan ithal etmeye mahkum olursun. Niye? Beceriksizliğinden. Bir politikanın olmadığından yapıyorsun sen. Allah rızası için bir kerede otur düşün.''Doların yükselmesine de değinen Karamollaoğlu, yükselmesinin temel nedeninin de Türkiye'nin dövize muhtaç olduğunu, her türlü yatırım döviz borcuyla yapıldığını belirtti.Dış politikanın iflas ettiğini ifade eden Karamolaoğlu, ilk hatanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesine destek olunmakla yapıldığını söyledi. Türkiye'nin Suriye politikasında da yanlış yapıldığını ifade eden Karamollaoğlu, ''Suriye politikasında, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. 'Hadi bakalım, Esad'a karşı ayaklanın. Bize ihtiyacınız olursa, sabah abdestimizi burada alır, cumayı Şam'da kılarız'. Bu cuma ne gelmezmiş. Bizi şimdi Afrin’le, Menbic’le oyalamaya kalkıyorlar. Hani Şam nerde kaldı? Yapamayacakları işleri vaat ediyorlar. Çünkü sırtlarını başka mercilere dayamışlar. Libya ne oldu? Perişan oldu. Şu an dünyanın en az 10 yerinde Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz sadece seyirci kalıyoruz. Hiçbir gücümüz yok müdahale etmeye. Siz bunların 'eyy' demelerine bakmayın. 'Eyy Merkel'. Merkel yerinde duruyor, bir yere gittiği yok. 'Amerika ikinci stratejik müttefikimiz.' Hala Amerika, Suriye'de ve İsrail'in en büyük destekçisi'' diye konuştu.