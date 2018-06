(Görüntülü) Cumhurbaşkanı adayı İnce İzmir'de konuştu (1)

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla miting yaptı. İnce soğanın kilogramının doları geçtiğini belirterek, "Erdoğan çık şu piyasaya çoban salata konuşsana çoban salata. Soğan, doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçti. Kuru soğan 7 TL, domates 6 TL, hıyar 4 lira tüketici alamıyor, üreticiden gitmiyor. Hani dolar lobisi, faiz lobisi vardı ya şimdi de soğan lobisi var."



CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sahneye 'İzmir gibi gülen adam' ve '13'üncü cumhurbaşkanı' diye davet edildi. İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Alsancak Gündoğdu Meydanı'nı dolduran binlerce kişiyi el sallayarak selamladı. Miting alanında vatandaşlar üzerinde 'Bir ince devrim de sen yap', 'Sözelciler de seninle', 'Vakit TAMAM. Bu İNCE'cik bir veda havasıdır', 'İzmir'de simite gevrek, çekirdeğe çiğdem, cumhurbaşkanına Muharrem İnce denir', 'Yıkarsa bu saltatanı 2000'liler yıkar', 'Cumhurbaşkanı olacak iki gözümün çiçeği', 'Ruhumu okşuyor İNCE'den İNCE'den', 'Eğitim sisteminin yıkılmış duvarlarını yeniden inşa edelim', 'Ampul söner Sola çevirİNCE', 'İnce giyerim ince Recep sinir oluyor, Muharrem'i görünce', 'Papatya gibisin Muharrem İnce. Eziliyor ruhum seni görünce', 'Kefenimizle değil diplomamızla geldik', 'Lisesiler İnce düşünüyor' yazılı pankartlar açtı. Denizde yüzlerce tekne Türk bayrakları ile süslendi, kalpaklı Atatürk fotoğraflarının olduğu yelkenliler yer aldı. İnce konuşmasına başlamadan önce Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torbalılı 20 yaşındaki Çağatay Necati Dinç başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakika süreyle saygı duruşunda bulunulmasını istedi. İnce konuşurken helikopterden miting alanını dolduranların üzerine gül yaprakları döküldü.



'İLK KEZ BU SEÇİMDEN SONRA 81 MİLYON MAKBUL İNSAN OLACAK'



Vatandaşlardan cep telefonlarından canlı yayın yapmalarını isteyen Muharrem İnce, "Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Telefonlarınızdan canlı yayın yapın. Bir yanda Tayyip Erdoğan'ın medyası bir yanda sizin medyanız. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon kazanacak. Kaybeden sadece anket şirketleri olacak Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek niye kaybetmeyecek biliyor musunuz? Çünkü benim cumhurbaşkanlığımda dolar ve enflasyon düşünce milli gelir artacak. Emekli cumhurbaşkanının maaşı da artacak. O da rahat edecek. Her iktidarın makbul insanları vardır. İlk kez bu seçimden sonra 81 milyon makbul insan olacak" dedi.



ANNELERE SÖZ VERDİ



Sözlerini "Ben annelere söz veriyorum" diyerek sürdüren Muharrem İnce, "AK Parti'li, CHP'li anneler İYİ Partili anneler MHP, HDP'li, Saadet Partili anneler; Size söz veriyorum sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik yabancı dil öğreteceğiz Onları üniversiteye gittiklerinde tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Topraklarımızdan bereket fışkıracak. Eğitimimiz, bütün okullarımız nitelikli eğitim olacak. Okullar arasında ayrımcılık olmayacak, tarımda dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Gelir dağılımı adaletsizliğine son vereceğiz. İşe alımda liyakat esas olacak. Kimsenin baş örtüsüne bakmayacağız, Kimsenin sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacağız. Kamuda görevli bürokratlara sesleniyorum; Korkmayın eğer işinizin ehliyseniz görevinize devam edeceksiniz ama kaymakam valiyseniz AK Parti il başkanı gibi çalışyorsanız sizin hiç şansınız yok" dedi.



'ERDOĞAN ARTIK YORGUN BİR ADAM, HEYECANSIZ İNSAN'



Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Recep Erdoğan'la Muharrem İnce arasında fark şu; Recep Erdoğan saraylı, milletin evladı değil. 2002 yılında iş başına geldiğinde dedi ki, bir gösteriş yaptı ne yaptı 'milletvekili lojmanlarını satıyorum' dedi. 'Milletvekilleri halkın içinde oturacak' dedi, kendisi de gitti Keçirören'de bir apartman dairesine taşındı. Millet dedi ki 'helal olsun be'. Sonra bırak bu apartman dairesini Çankaya Köşkü'nü bile beğenmedi. 1150 odası olan saray yaptırdı. Onun için Erdoğan halktan birisi değildir. Milletin adamı değildir. Erdoğan Rizelidir ama ondan bile utandı Rize çayı yerine kilosu 4 bin 500 TL'ye beyaz çay içiyor artık. Yola çıktığı arkadaşlarından hiçbirisi yanında değil artık. 'Kardeşim' dediği kim varsa hepsini yarı yolda bıraktı. Dost kalabildiği bir kişi gösteremezsiniz Erdoğan artık yorgun bir adam, heyecansız insan. Halka tepeden bakan, kibirli bir adam. Aziz milletim bir yanda yorgun bir adam, öbür yanda taze kan var, taze kan. O artık hayalleri olmayan bir adam, 'adalet kalkınma' diyordu artık 'adalet kalkınma' demiyor. 'Ekonomi' diyemiyor benim karşıma televizyona çıkamıyor. Erdoğan'ın aslına bakarsan çıraklığı fena değildi. Ustalığı rezalet. Mesela kendisine 'usta' der de 'çırak' dediğinin karşısına çıkamıyor. O zaman bu çakma usta. Sen nasıl dünya liderisin cesaretin mi bilgin mi yüreğin mi yok? Gel karşıma Erdoğan gel."



'BAKANLAR KURULU'NA HER PARTİDEN İNSANLAR ALACAĞIM'



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Muharrem İnce, şöyle devam etti:



"Bay Muharrem' diyor, 'Menderes asılırken neredeydin' diyor. Yav dünyada yoktum ben 1964 doğumluyum. Menderes Allah rahmet eylesin 1961'de asıldı. Son günlerde dedikodu uyduruyorlar. Muharrem İnce seçilince yardımları kesecekmişim. Bir doğum yardımı, gebelik yardımı, dul maaşı, muhtaç, asker aile yardımı, öğrenci yardımı, kaymakamlık bursu, kira yardımı. Şimdi bakınız değerli İzmirliler, Sizin huzurunuzda namus sözü şeref sözü veriyorum bu saydığım yardımları bırak kesmeyi temmuz ayı içerisinde 100 TL zam yapacağım. Söz. Her şey hazır kadro hazır. Ekonomiyle kim ilgilenecek hazır. Zımba gibi bir ekip var. Yakında açıklayacağım cumhurbaşkanlığı yardımcılığını teklif edeceğim muhalefet partilerinin genel başkanlarına. Gelin cumhurbaşkanı yardımcısı olun diyeceğiz. Bakanlar Kurulu'nu sadece CHP'lilerden yapmayacağım. Bakanlar Kurulu'na her partiden insanlar alacağım."



'4 MİLYON SURİYELİ'Yİ DAVULLA ZURNAYLA SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ'



İnce, iktidara geldiğinde yapacaklarını şöyle anlattı:



"Ekibimle aylardır çalışıyorum hatta 7 yıllık bir çalışma. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye'yi yönetme hazırlıkları yapıyordum. Ben anlatırken bir haftalığı ve 100 günlüğü anlatayım. OHAL kalkacak. Merkez Bankası'nın bağımsız bir para politikası uygulayacak. 4 milyon Suriyeli'yi davulla zurnayla Suriye'ye göndereceğiz. yargıdaki düzenlemelere hemen başlayacağız. Cumhurbaşkanı Yargıtay'ın salonuna girdiğinde ayağa kalmayacak yüksek yargıçlar arıyorum. Özel hayatın gizliliği esas olacak. Söz veriyorum. 100 gün içinde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. KHK'larla işten atılan yurttaşlarımız var. Haklarında dava açılmışsa davanın sonucunu bekleyeceğiz. Dava açılmamışsa işten uzaklaştırılanları işe iade edeceğiz. Askeri okulları yeniden açacağım. Medya kendine çeki düzen verecek. Yandaş bir medya var. Beni ister ver ister verme umurumda değil. Ama 24 Haziran'dan sonra kapının önünden ayrılmaz bunlar biliyor musunuz? Bir de öyle yaparlar. Beni eleştirecek televizyonlar, gazeteler arıyorum. Erdoğan Türkiye'nin en büyük medya patronudur. Manşetleri atan adamdır. Ben manşetlerle kavga ede ede gelen adamım.



'ALEVİLERE HAKSIZLIK YAPTIK'



Muharrem İnce Aleviler'e haksızlık yapıldığını ileri sürerek, "Biz Sünniler, Aleviler'e haksızlık yaptık, haksızlık yapıyoruz. Aleviler vergi veriyor mu? Veriyor. Askere gidiyor mu, şehit oluyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı imamların maaşını veriyor. Sünnilere bizlere hizmet ediyor ama Alevilere hizmet etmiyor. Cemevlerinin durumunu ibadethane olarak düzenleyeceğiz söz. Kararlı adımlar atacağız. Dokunulmazlık konusu gündeme geldiğinde kendi partimle bile ters düştüm. İlkeli bir siyaset yapacağız. AB ile hızlı bir kampanya başlatacağım. Emin olun dünyadaki 200 devletin 50'si büyük devlettir. 50 devletin hemen hemen hepsinin büyük elçileri benimle görüşmek istedi. Onlara da anlattım" dedi. İnce konuşurken vatandaşlar alanda internetin çekmediğine yönelik şikayette bulunanca "Paraları çalıyorsun, sandıktan oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, özel televizyonlara beni yayınlatmıyorsun interneti çalıştırmıyorsun Allah belanızı versin ne diyeyim size" dedi.



'ÇOBAN SALATAYI KONUŞSANA'



"Meydanlarda benim 30 sene önce yazdığımı şiiri konuşuyor ekonomiyi konuşamıyor" diyen Muharrem İnce, şöyle devam etti:



"Mesela Erdoğan çık şu piyasaya çoban salata konuşsana çoban salata. Soğan, doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçti. Kuru soğan 7 TL, domates 6 TL, hıyar 4 lira tüketici alamıyor, üreticiden gitmiyor. Hani dolar lobisi, faiz lobisi vardı ya şimdi de soğan lobisi var. Memleketin düştüğü durma bakın. Diyorlar ki, 'Erdoğan şu kadar miting yaptı sen bu enerjiyi nereden buluyorsun'. Enerji burada Deniz Acar isimli öğrenci, okullarında İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlenmiş, üç gram altın kazanmış, 'bir gram altını Muharrem Amca sana gönderiyorum' dedi. Enerjim bu vitamin bu. Bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim. Yeni dönemde benden neler duyacaksınız. Kalite ve girişim sözlerini duyacaksınız. Yol yaptı, yol çöküyor. Kalite yok. Hastane yaptı, hemşire yok" dedi.

