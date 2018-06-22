(Görüntülü) CHP Lideri Kılıçdaroğlu STK temsilcileri ve muhtarlarla toplantıda konuştu (2)

(Görüntülü) CHP Lideri Kılıçdaroğlu STK temsilcileri ve muhtarlarla toplantıda konuştu (2)

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